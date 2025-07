Acidente no Eixo W deixa mulher ferida e derruba poste de iluminação

Uma mulher de 33 anos ficou ferida em um acidente de trânsito no Eixo W, na altura da SQN 204 Norte, no Plano Piloto, no final da tarde desta segunda-feira (28/7). A colisão, que ocorreu por volta das 18h, também resultou na queda de um poste de iluminação pública e de uma palmeira.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), no local, foram encontrados um Hyundai HB20 Hatch cinza e um Jeep Renegade branco envolvidos na batida. A condutora do Jeep Renegade estava consciente e orientada, mas apresentava suspeita de fratura no nariz, além de escoriações no rosto e na perna esquerda.

Ela foi prontamente atendida e, após regulação médica, transportada para o Hospital Santa Helena Norte. O motorista do HB20, 64 anos, não sofreu ferimentos. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).