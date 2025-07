Saiba quem é mulher morta a facadas em estacionamento de academia do DF

Uma mulher, identificada como Cheryla Carvalho de Lima, 43 anos, foi vítima de feminicídio na tarde desta terça-feira (29/7), em Samambaia Sul. Ela era mãe de quatro filhos.

O irmão da vítima, Fábio Carvalho, contou ao Correio que Cheryla estava se relacionando com o autor do crime há cerca de um mês, e que os dois tinham começado a se envolver três meses atrás. “Nossa mãe já falava pra ela que ele não tinha futuro, pois já tinha ido pra cadeia”, afirmou. A família não sabe dizer se o casal já havia discutido antes.

Segundo Fábio, a irmã morava com a mãe e estava em processo de recuperação de um derrame. “Minha mãe está sem chão, sem conseguir falar. Nós estamos arrebentados. Queremos justiça.”

Entenda o caso

O crime ocorreu por volta do meio-dia, no estacionamento de uma academia, na QR 516. Cheryla foi atacada com vários golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. O autor do feminicídio foi identificado como João Paulo Silva Matos, de 35 anos.

Após o ataque, ele tentou fugir, mas foi interceptado pelo soldado Bontempo, do 27º Batalhão da Polícia Militar, que havia acabado de sair de uma academia na região. João Paulo foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o caso está sendo investigado.