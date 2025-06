Laboratório de droga é descoberto em casa no Recanto das Emas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (26/6), na Quadra 101 do Recanto das Emas. Na casa dele, a Polícia Militar (PMDF) encontrou cinco tabletes de skunk e 16 quilos de crumble, uma variação do haxixe de alto valor no mercado.

A ocorrência começou em Ceilândia Norte, onde policiais do 10º e 8º Batalhão receberam a informação de que as drogas que abasteciam a região partiam do Recanto das Emas. Com o apoio do 27º Batalhão, os militares identificaram uma movimentação suspeita em uma residência no Conjunto 10-A. Pelo muro e por meio do portão vazado, os policiais perceberam um forte odor característico de entorpecente.

O homem que estava no imóvel negou ser o proprietário das drogas. Ele foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde o flagrante por tráfico foi registrado. Segundo a PM, o suspeito já tem passagens por roubo, e a casa era usada para a fabricação do crumble.





