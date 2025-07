Homem comete feminicídio em estacionamento de academia

Por volta do meio-dia, um homem de 35 anos, ainda não identificado, cometeu um feminicídio na QR 516, em Samambaia Sul, no estacionamento de uma academia. A vítima, de 44 anos, foi atingida com vários golpes de faca e não resistiu aos ferimentos.

O suspeito, que seria namorado da vítima, tentou fugir após o crime. Segundo informações preliminares, ele foi interceptado pelo soldado Bontempo, do 27º Batalhão da Polícia Militar que havia acabado de sair de uma academia da região quando se deparou com o fato.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

Aguarde mais informações.