Mulher morta em estacionamento de academia namorava com o autor há 1 mês

João Paulo Silva Matos, de 35 anos, é apontado como o autor do feminicídio ocorrido no início da tarde desta terça-feira (29/7), no estacionamento de uma academia na QR 516 de Samambaia Sul. Ele é acusado de matar a facadas a companheira Cheryla Carvalho, de 44 anos, com quem se relacionava havia cerca de um mês. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi preso em flagrante por um policial militar que estava de folga na região.

Segundo familiares da vítima, João Paulo possuía antecedentes criminais graves, incluindo uma prisão anterior por tentativa de latrocínio. Fábio Carvalho, irmão de Cheryla, relatou que o homem também já havia respondido por outro homicídio. “Ninguém da família apoiava essa união dela. Ele nunca demonstrou agressividade na nossa frente, mas sabíamos com esse histórico, não tinha como acabar bem”, contou.

Tamires Carvalho, 22 anos, filha da vítima, em lágrimas, disse que compartilhava o sentimento do tio. “Minha mãe dizia que ele não era uma boa pessoa. A gente não aceitava esse relacionamento”, contou. Ela afirmou ainda que João Paulo era envolvido com drogas, consumia bebidas alcoólicas em excesso e teria histórico de agressões contra outras mulheres. “Minha mãe chegou a tentar se afastar dele, mas ele voltava a procurá-la”, disse.

Segundo os relatos, o casal costumava se encontrar na rua, já que Cheryla morava com a mãe e os familiares não permitiam a presença do agressor dentro de casa. No dia do crime, os dois teriam discutido antes de João Paulo golpear Cheryla com uma faca no pescoço e na barriga. A vítima morreu ainda no local. Preso em flagrante, João Paulo agora deve responder por feminicídio.