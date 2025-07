Motorista bêbado e com tornozeleira eletrônica provoca acidente na Elmo Serejo

Um motorista alcoolizado provocou uma acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (29/7), na Avenida Elmo Serejo, próximo a Ceilândia. Além de apresentar sinais de embriaguez, o homem usava tornozeleira eletrônica. A colisão, envolvendo o carro que ele conduzia e uma motocicleta, deixou a motociclista e seu passageiro feridos.

Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) foram acionados para atender a ocorrência. Durante o atendimento, os agentes constataram que o motorista do veículo, que não teve a identidade revelada, demonstrava grande dificuldade para se equilibrar e apresentava claros indícios de estar sob efeito de álcool e outras substâncias. Para agravar a situação, foi verificado que o condutor utilizava uma tornozeleira eletrônica. Veja:

No local, os agentes também encontraram a condutora da moto e o passageiro caídos na pista. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhada a um hospital da região em estado estável. Diante da gravidade da situação, o motorista foi imediatamente conduzido à delegacia da região. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e por dirigir sob a influência de álcool ou substância psicoativa (Art. 306 do CTB). A Polícia Militar (PMDF) prestou apoio à ação.