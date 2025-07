Esquema de comercialização de celulares furtados é descoberto

Polícia apreende produtos roubados no Shopping Popular de Ceilândia - (crédito: PCDF)

Um esquema criminoso de revenda e comercialização de celulares furtados e produtos de origem ilícita em bancas do Shopping Popular de Ceilândia foi descoberto durante investigação e uma operação da Polícia Civil (PCDF) resultou na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de dezenas de aparelhos, entre eles iPhones sem nota fiscal, eletrônicos importados e celulares com registro de furto.

A ação realizada nesta segunda-feira (28/7) teve como alvos três bancas comerciais Galego Cell, Xerife Imports e Irmãos Celular, além de duas residências localizadas na Estrutural e no Setor Habitacional Sol Nascente.

Segundo as investigações, os celulares podem ter sido roubados durante grandes eventos ocorridos no fim de semana. Após o crime, os dispositivos eram repassados aos comerciantes e revendidos ao público com aparência de legalidade.

Nas buscas domiciliares, a polícia encontrou máquinas de cartão e aparelhos suspeitos em uma casa na Estrutural. No Sol Nascente, foi apreendido um dispositivo de choque elétrico (teaser), também sem justificativa legal.

Dois funcionários da Xerife Imports foram presos em flagrante por associação criminosa, receptação qualificada e descaminho, crimes que, somados podem levar a penas de até 15 anos de prisão. O proprietário da Xerife Imports, que não foi localizado, foi formalmente indiciado pelos mesmos crimes cometidos por seus funcionários. Já o responsável pela Galego Cell também foi preso por receptação qualificada.