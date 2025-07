Ao lado de Bolsonaro, Michelle exalta Celina Leão: "Nossa governadora"

Em clima de campanha antecipada, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), de "nossa governadora" durante um ato bolsonarista realizado, nesta terça-feira (29/7), no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília. O evento, organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorreu momentos antes de uma motociata pela capital federal.

Bolsonaro subiu em um trio elétrico ao som do Hino Nacional e foi acompanhado pela esposa, Michelle, pelo filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e por Celina Leão. Celina, que já vinha marcando presença em agendas com bolsonaristas, posou para fotos ao lado do casal.

Michelle Bolsonaro ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e a vice-governadora Celina Leão (foto: Reprodução/Instagram)

Durante a tarde, Michelle publicou uma imagem nas redes sociais ao lado de Bolsonaro e Celina, com a legenda: "Com a nossa governadora". A declaração foi interpretada como um sinal de apoio político à possível candidatura de Celina ao Governo do DF em 2026.

A motociata seguiu da Granja do Torto pelo Eixão Norte até a área central de Brasília, passando pela Rodoviária do Plano Piloto. Bolsonaro, embora tenha comparecido ao ato, não participou da motociata.