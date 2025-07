Bolsonaro participa de ato em trio elétrico antes de motociata

O ex-presidente Jair Bolsonaro participa de um ato no Parque de Exposições da Granja do Torto, antes da motociata organizada por apoiadores, na tarde desta terça-feira (29/7).

O evento começou pouco depois das 15h e teve transmissão nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter) e no Telegram. Bolsonaro subiu no trio elétrico ao som do Hino Nacional. Entre os presentes estavam a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O trio elétrico com Bolsonaro deu uma volta ao redor do estacionamento em que as motos estavam paradas. Não houve discursos até a última atualização desta reportagem. A locutora entoava a todo instante: "Deus, pátria, família". E os motociclistas repetiam: "Liberdade". Ainda não há uma expectativa de público que participou do evento, segundo a Polícia Militar.

Manifestantes antes da motociata em apoio a Bolsonaro no Parque de Exposições da Granja do Torto

No estacionamento, manifestantes exibiam cartazes contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Durante o ato antes da motociata, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), em cima de um trio elétrico, abriu uma live em seu perfil no Instagram e convocou a população para participar, no próximo domingo (3/8), da mobilização Reaja Brasil, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Trajeto previsto para a motociata em apoio a Bolsonaro pelas ruas de Brasília

Em vídeos e postagens nas redes sociais, deputados bolsonaristas detalharam o trajeto da motociata, que não contará com a presença do ex-presidente. Eles vão sair da Granja do Torto e seguir pelo Eixão Norte até a área central de Brasília. A ideia é passar pela Rodoviária e retornar no Eixo Monumental, nas proximidades da Catedral, já na Esplanada dos Ministérios.





















Segundo integrantes da Secretaria de Segurança Pública do DF, há um reforço no policiamento nos arredores da Praça dos Três Poderes na parte da tarde desta terça-feira. Há também um aumento da vigilância no Supremo Tribunal Federal.

A Praça dos Três Poderes seguirá com acesso controlado, cercada por grades.

Bolsonaro cumpre uma série de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das investigações sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.