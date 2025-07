Foragido por estupro de vulnerável, sequestro e tortura é preso na BR-040

A prisão ocorreu na BR-040, em Luziânia, durante uma ação integrada com a Polícia Civil do Paraná (PCPR). - (crédito: PRF)

Um homem, de 39 anos, foragido da Justiça do Paraná foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-040, em Luziânia. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro de vulnerável, tortura, sequestro, cárcere privado e perseguição. A prisão ocorreu, na tarde desta segunda-feira (30/06), durante uma ação integrada com a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A ação foi deflagrada após a PRF receber informações do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Londrina, no Paraná, unidade da PCPR que investiga o suspeito. Com a decretação da prisão preventiva do homem no último sábado (28/06), as equipes da PRF iniciaram o monitoramento do foragido, que estava em deslocamento para Brasília.

No final da tarde, o homem foi localizado e abordado na BR-040. Aos policiais, ele se identificou como médico-veterinário e afirmou que o motivo da viagem à capital era para acompanhar a enteada dele em um campeonato de hipismo. Segundo a corporação, o foragido declarou ainda que não tinha conhecimento da existência do mandado de prisão em seu desfavor.

Após a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia (GO), onde foi apresentado à autoridade policial para o cumprimento do mandado e as demais providências legais.