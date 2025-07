Homem mata a mãe em Águas Lindas e é preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante após matar a própria mãe com uma facada no pescoço, em um apartamento no setor Jardim América 3, em Águas Lindas de Goiás.

A vítima foi identificada como Sunamita Angélica dos Santos Cruz. De acordo com Vinícius Máximo, delegado do Grupo de Investigações de Homicídios da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o autor do crime, filho de Sunamita identificado como Renan dos Santos Nascimento, aguardava os policiais na portaria do prédio e confessou o homicídio ainda no local. Ele relatou que, durante o banho das três filhas pequenas, iniciou uma discussão com a mãe, se exaltou e a esfaqueou no pescoço.

Leia também: DF começa segunda-feira (14/7) com 941 vagas de emprego

Após o crime, ocorrido no sábado (12/7), o homem enviou mensagens a vizinhos confessando o assassinato e pedindo que acionassem a Policia Militar (PMGO). Ele foi preso e levado à delegacia, onde reafirmou a confissão. Durante o depoimento, alegou que mantinha uma relação conturbada com a mãe desde a infância. Disse ainda que foi abusado por um ex-namorado da genitora e que ela teria se omitido diante da situação. Também a responsabilizou pelo fim do casamento.

Leia também: Latrocida e menor são presos por tráfico de drogas na Asa Norte

Enquanto era conduzido para a delegacia, o autor foi surpreendido pelos próprios irmãos, que já o aguardavam no local. Revoltados, eles o agrediram no momento do desembarque da viatura. A PMGO precisou intervir para conter os ânimos, mas o suspeito acabou ferido.

Ele foi autuado por feminicídio e está à disposição da Justiça.