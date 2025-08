Papagaios criados em cativeiro são resgatados no Guará

As aves foram resgatadas e levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Ibama) - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar Ambiental apreendeu dois papagaios que eram criados de forma irregular em uma residência no Guará, nesta quarta-feira (31/7). A fiscalização, realizada na QE 14, foi feita após uma denúncia anônima. No local, a equipe encontrou aves mantidas em cativeiro, sem a autorização dos órgãos ambientais.

O responsável foi autuado com um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base na Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). As aves foram resgatadas e levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Ibama), onde receberão cuidados antes de serem encaminhadas a um local adequado.