Alterações na composição de gasolina e diesel mudam valores nos postos

Combustíveis no Distrito Federal podem passar por alterações de preço nos próximos dias. O anúncio foi feito pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), que alertou para a alteração dos teores de etanol e biodiesel nas substâncias. Segundo a entidade, a elevação da mistura pode impactar os valores finais repassados ao consumidor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Por serem produtos agrícolas, os insumos sofrem variações de preço de acordo com fatores climáticos e o período de safra ou entressafra. A lei da oferta e da demanda também influencia diretamente: maior procura eleva o custo, enquanto menor procura o diminui.

A principal preocupação da federação é que a mudança no percentual da mistura de combustíveis pode gerar alterações nos custos para as distribuidoras, que, por sua vez, podem repassar essa diferença para os postos e, consequentemente, para o consumidor final.

De acordo com a Fecombustíveis, a estimativa inicial de que, mantidas as variáveis de mercado, a elevação do etanol anidro para 30% poderia gerar uma queda de cerca de R$ 0,02 no custo de comercialização da gasolina. No entanto, o aumento do biodiesel para 15% na mistura do diesel poderia levar a um potencial aumento médio de R$ 0,02.

A entidade alerta, no entanto, que essas estimativas são baseadas em um cenário ideal. Na prática, a concretização desses valores depende de múltiplos fatores de mercado que podem variar com o tempo e a região.

De acordo com o presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, a gasolina já diminuiu nesta sexta-feira (1/8) nas distribuidoras, cerca de R$0,01, enquanto o preço do diesel subiu R$0,02. "O etanol, hoje, que vem das usinas, está mais caro que a gasolina. Quando há período de safra maior, o etanol baixa de preço e poderá, no futuro, na entrada da safra, reduzir o preço da gasolina", explica.

Segundo Tavares, o aumento de preço do diesel, por sua vez, aumentou devido à maior quantidade de biodiesel em sua composição. "Quanto mais biodiesel no diesel, maior será o preço, porque há muito tempo o biodiesel é mais caro que o diesel. Esse aumento é uma decisão não só do governo brasileiro, mas de outros também, com objetivo de diminuir a poluição", ressalta.