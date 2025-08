Mulheres se destacam na cafeicultura do DF

O pesquisador da Embrapa e representante da Câmara Setorial do Café do DF, Omar Rocha, foi o entrevistado desta sexta-feira (1º/8) do CB.Agro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um levantamento realizado pela Embrapa, em parceria com a Emater, mapeou a realidade da cafeicultura no Distrito Federal e revelou que as mulheres estão à frente de grande parte das propriedades produtoras. Além disso, mostrou que a atividade é conduzida, majoritariamente, por pequenos produtores que se destacam pela qualidade dos grãos e pelo cuidado no beneficiamento.

“Foi uma grande surpresa perceber que as mulheres estão dominando tudo”, afirmou o pesquisador da Embrapa e representante da Câmara Setorial do Café do DF, Omar Rocha, no programa CB.Agro — parceria da TV Brasília com o Correio Braziliense — desta sexta-feira (1º/8). “É uma característica interessante pelo cuidado, amor e comprometimento que elas têm. A forma como cuidam do beneficiamento do café tem agregado muita qualidade à bebida.”

Leia também: Produtores do Distrito Federal redescobrem o cultivo do café

Segundo o levantamento, o DF conta com cerca de 138 produtores de café e uma área cultivada de aproximadamente 408 hectares. A produção anual gira em torno de 20 mil sacas, enquanto o consumo local ultrapassa 300 mil. “Por ser uma cafeicultura irrigada e tecnificada, a produtividade média aqui é de 50 sacas por hectare, bem acima da média nacional, que é de 30 sacas”, ressaltou Rocha.

A maior parte das propriedades é familiar, com estruturas enxutas e cultivo em pequenas áreas. Em muitos casos, o café é colhido com ajuda da própria família ou por meio de mutirões comunitários. “Essa parte colaborativa é fundamental para o processo.”

Leia também: Brasilienses abraçam o hábito do café especial e cafeterias se multiplicam

Embora o café não seja a principal fonte de renda para essas famílias — que muitas vezes também cultivam frutas e hortaliças — ele garante um importante reforço financeiro anual. “Estamos falando de cerca de R$ 50 mil que entram por safra. É um recurso que chega de uma vez e ajuda muito a equilibrar as finanças da propriedade”, destacou.

Assista à íntegra da entrevista:

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Açougueiro é esfaqueado ao tentar impedir assalto em supermercado

Açougueiro é esfaqueado ao tentar impedir assalto em supermercado Cidades DF Alterações na composição de gasolina e diesel mudam valores nos postos

Alterações na composição de gasolina e diesel mudam valores nos postos Cidades DF Ibaneis Rocha recebe motoclube no Palácio do Buriti nesta sexta

Ibaneis Rocha recebe motoclube no Palácio do Buriti nesta sexta Cidades DF Menina grava momento em que pai é baleado e morto em Luziânia

Menina grava momento em que pai é baleado e morto em Luziânia Cidades DF Traficante mata por dívida de drogas: a dinâmica do crime em Taguatinga

Traficante mata por dívida de drogas: a dinâmica do crime em Taguatinga Cidades DF Homem é preso após agredir companheira com um celular em Águas Lindas