Famílias vulneráveis recebem a casa própria no Sol Nascente

Cento e quarenta famílias do Sol Nascente receberam, nesta quinta-feira (1/8), as chaves da casa própria, em uma nova etapa do residencial localizado na Quadra 105 do Trecho II. A entrega faz parte de um projeto que, ao todo, contará com 420 unidades.

A iniciativa é fruto de um investimento de aproximadamente R$ 95 milhões, provenientes do PAC Pró-Moradia II. Coordenado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), o programa tem como público-alvo famílias cadastradas na lista de vulnerabilidade social do órgão.

Durante a entrega, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância do projeto para garantir dignidade às famílias contempladas. “Todas essas famílias que estão aqui receberam suas escrituras definitivas para que possam colocar debaixo do seu travesseiro e dizer: ‘Eu estou morando no que é meu’", declarou o governador.

Dignidade



As novas moradias têm entre 53,53 m² e 64,13 m², com opções de dois ou três quartos, cozinha, área de serviço, banheiro e varanda. Algumas unidades são adaptadas para pessoas com deficiência (PcD) e os prédios contam com playground e área de lazer.

Além dos conjuntos V1 e V2, já entregues, o empreendimento abrange os conjuntos habitacionais B1, B2, W1 e W2, destinados a pessoas que viviam em áreas de risco.

Desde 2019, o GDF entregou 1.008 unidades habitacionais no Sol Nascente. Outras 556 moradias estão em construção e mais 600 estão em fase de licitação. As novas entregas continuam atendendo à Faixa 1 do programa habitacional, voltada a famílias que ganham até R$ 2.640 ou não possuem renda.