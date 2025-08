Prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 85 milhões

*Por Bruna Teixeira

O último sorteio da Mega-Sena, realizado na quinta-feira (31/07), não teve nenhum ganhador. Os números sorteados no concurso 2.895 foram: 09, 11, 44, 51, 52 e 56. Agora, o prêmio está acumulado em R$ 85 milhões. O próximo sorteio é neste sábado (2/08), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Para Maria Lúcia Vieira, de 62 anos, ganhar o prêmio a ajudaria a realizar muitos sonhos. “Eu costumo jogar com frequência, porque quero realizar meus sonhos de comprar uma casa, comprar um carro… são muitas coisas que eu conseguiria alcançar com esse dinheiro”, contou. A moradora de Arniqueira diz que a principal motivação para continuar jogando é a esperança que tem de, um dia, conseguir ter uma vida mais confortável. “Nunca ganhei nada, mas continuo jogando porque me apego à esperança de melhorar de vida”, contou Maria.

Leia também: Famílias vulneráveis recebem a casa própria no Sol Nascente

Gilmar Domingos, 53, não costuma jogar na Mega-Sena, mas estava passando perto da lotérica nesta sexta-feira (1º/08) e resolveu apostar devido ao alto valor acumulado. “Não tenho costume de jogar, só quando tem esses prêmios mais altos. Ganhei uma vez na quadra, mas não passou de R$ 600. Foi um bom prêmio já”, contou o bombeiro militar aposentado. Gilmar declarou que usaria o valor do sorteio para ajudar a família. “Eu dividiria tudo com a minha família. A minha meta é deixar todos bem de vida, meus filhos, meus netos, todos”, disse.

Planejamento

De acordo com o assessor de investimento especialista em planejamento patrimonial Bruno Rocio, o ideal é que a pessoa, após receber um alto valor, crie um plano financeiro de curto, médio e longo prazo. “O primeiro passo, como qualquer planejamento financeiro pessoal, é montar uma reserva de emergência robusta (mesmo sendo milionário, imprevistos acontecem). Para manter o patrimônio ao longo dos anos, é importante diversificar de forma inteligente, focando sempre em ter um ganho real (acima da inflação), de pelo menos 6% ao ano”, explicou o especialista.

Leia também: Ibaneis Rocha recebe motoclube no Palácio do Buriti nesta sexta

Ainda segundo o economista, é necessário ter muito cuidado com os gastos impulsivos. “Não é prudente emprestar dinheiro ou mesmo doar sem nenhum critério ou limite pré-definido. Uma possível ajuda a amigos e familiares, por exemplo, é um ponto onde se deve ter muita atenção”, alertou.

Além disso, ele explica que algumas fontes de investimento também podem ser alternativas seguras de rendimento. "Fundos imobiliários, títulos públicos, CDBs, entre outros produtos, são boas opções. Com os juros nesse patamar, temos excelentes oportunidades no mercado para assegurar ótimos ganhos acima da inflação", comentou.

A última quina também não teve vencedor e o prêmio está acumulado em R$ 9 milhões. Já a quadra teve 37 ganhadores. Cada um recebeu aproximadamente R$ 337.

Como jogar

Apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho