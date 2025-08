Motorista envolvido em acidente da Estrutural dirigia embriagado

O condutor do Honda Civic, de 26 anos, envolvido no acidente na via Estrutural, nas proximidades da Cidade do Automóvel, na madrugada deste sábado (2/8), estava embriagado enquanto pilotava o veículo. Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), o homem fez o teste do bafômetro no local, que constatou 0,41mg/l de álcool no sangue, dez vezes superior ao limite permitido, 0,04 mg/L.

O acidente causou a morte de Carlos Eduardo Cardoso Bueno de Freitas, de 28 anos, que estava deitado no banco de trás do Civic no momento. O velório será neste domingo (3/8), às 9h, na Capela do Templo Ecumênico. Já o sepultamento será às 11h30, no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga.

Relembre o caso

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado por volta das 4h30 da manhã e encontraram o Civic capotado no canteiro da via e um Nissan Kicks na pista. O condutor do Kicks, um senhor de 45 anos não sofreu ferimentos, já a passageira, de idade não informada, foi transportada para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), consciente, orientada e com pequenas escoriações.

O condutor do Civic, 26, e o outro ocupante, de 29, estavam fora do veículo quando as equipes de socorro chegaram na ocorrência. Ambos não sofreram ferimentos e não necessitaram de transporte ao hospital. O terceiro ocupante era Carlos Eduardo, que não resistiu aos ferimentos e teve a morte declarada no local. O caso agora é investigado pela Polícia Civil.