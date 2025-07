Motorista é preso após bafômetro apontar 16 vezes o limite de álcool

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante em um ponto de bloqueio de trânsito na via L2 Sul, nas proximidades da SQS 403, nessa segunda-feira (21/7). Durante uma abordagem de militares do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), foi realizado o teste do etilômetro, que constatou 0,66 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, quantidade 16 vezes superior ao limite permitido, 0,04 mg/L

Por volta das 23h, os policiais abordaram um veículo que não obedeceu à ordem de parada e tentou transpor o bloqueio policial. Após ser parado, foi solicitado que o motorista realizasse o teste do bafômetro, apontando alcoolemia.

Constatado o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) — embriaguez ao volante —, o condutor foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A pena prevista é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular