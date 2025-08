Motorista que causou acidente na Estrutural é solto após custódia

Acidente entre dois carros na Cidade do Automóvel causou vítima no banco de trás - (crédito: CBMDF)

O homem de 26 anos, identificado como Rodrigo Martins da Fonseca Melo, foi solto neste domingo (3/8) após passar por audiência de custódia. Ele havia sido preso em flagrante na madrugada de sábado (2/8), após causar um acidente na via Estrutural, que resultou na morte de Carlos Eduardo Cardoso Bueno de Freitas, de 28 anos.

Rodrigo conduzia um Honda Civic quando colidiu na traseira de um Nissan Kicks. O teste do bafômetro, feito no momento do acidente, apontou 0,41 mg/L de álcool no sangue — índice dez vezes superior ao limite legal. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O caso segue sob investigação da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho) e 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte). Ainda não há informações oficiais sobre eventuais medidas cautelares ou pagamento de fiança.