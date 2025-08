Veículo do Exército se envolve em acidente sem vítimas próximo ao TJDFT

Um acidente de trânsito sem vítimas foi registrado na manhã deste domingo (3/8), por volta das 8h, em um cruzamento da Praça Municipal, em frente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em Brasília. A colisão envolveu um micro-ônibus do Exército Brasileiro, identificado como veículo bélico Mercedes-Benz de número EBO 2241, e um carro particular, modelo Toyota Corolla Prata.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil às 10h34 e registrada na 5ª Delegacia de Polícia. Segundo o boletim, ambos os motoristas estavam habilitados e realizaram o teste de bafômetro, com resultado negativo para consumo de bebidas alcoólicas. A perícia do Exército foi acionada e esteve no local, mas até o momento, a instituição não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

O caso foi classificado como acidente de trânsito sem vítima e não há, até agora, histórico detalhado do impacto entre os veículos.



Leia também: Motorista que causou acidente na Estrutural é solto após custódia

A Polícia Civil informou que o local é um cruzamento movimentado e que o procedimento segue os trâmites regulares para este tipo de ocorrência, incluindo a análise por parte das autoridades militares, devido à natureza do veículo envolvido.