Acusado de atropelar fiéis na Estrutural tem prisão em flagrante convertida em preventiva

Walisson Carvalho de Sousa, 32 anos, acusado de atropelar um grupo de fiéis na Estrutural, passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta segunda-feira (4/8). O acidente ocorreu na noite de sábado (2/8), quando o motorista, embriagado, sem habilitação e em alta velocidade, perdeu o controle do carro e atingiu um grupo de mulheres e crianças. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas.

Das vítimas, nove são menores, com idades entre 2 e 14 anos (2, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9 e 14 anos). No momento do acidente, os fiéis estavam reunidos na calçada, em frente a uma barraca de pastéis. Com o impacto, uma bacia de óleo quente foi derrubada e atingiu um menino de 5 anos, que sofreu queimaduras de segundo grau em 40% do corpo. Ele foi encaminhado à Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

As demais vítimas foram levadas ao Hospital de Base e ao Hospital Regional de Taguatinga, com escoriações na cabeça, ferimentos e dores nas pernas, escoriações nos braços, dores abdominais, na cervical e suspeita de fratura no quadril.

Após o atropelamento, Walisson fugiu do local sem prestar socorro e apresentou-se posteriormente na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). Ele foi autuado em flagrante e vai responder por lesão corporal culposa, evasão do local do acidente, condução de veículo sem habilitação com risco de dano e omissão de socorro.