Identificado corpo encontrado no Lago Paranoá, nesta segunda-feira

Foi identificado o corpo encontrado boiando no Lago Paranoá, na manhã desta segunda-feira (4/8), nas proximidades do Clube do Congresso, ao lado da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF). Trata-se de Doraci Maria de Almeida, de 45 anos, moradora de Sobradinho 2 e empregada pública da agência dos Correios no Lago Norte. Ela estava desaparecida desde a quarta-feira (30/7).

Leia também: Corpo de mulher é encontrado às margens do Lago Paranoá

Doraci havia sido vista pela última vez no fim da tarde daquele dia, por volta das 17h30, na quadra 601 da Asa Norte. Segundo relatos de testemunhas, ela aparentava estar desorientada e chegou a entregar seus pertences, incluindo o celular, a uma pessoa desconhecida. Amigos conseguiram recuperar os objetos após entrar em contato com a pessoa que os recebeu, mas desde então não tiveram mais notícias sobre o paradeiro dela.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Diagnosticada com transtorno bipolar há cerca de 10 anos, Doraci havia passado por outras crises, mas segundo familiares e amigos, essa foi a primeira vez que ela ficou tanto tempo desaparecida. “Ela era uma grande amiga. Já havia sumido antes, quando tinha surtos, mas sempre voltava. Da última vez, chegou a ficar internada por 30 dias”, contou uma amiga próxima.

No fim de semana, uma mulher chegou a informar que havia visto Doraci na L2 Sul na sexta-feira (2/8), o que renovou as esperanças da família. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros (4/8) por volta das 8h da manhã, boiando próximo à margem do lago. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre sinais de violência ou afogamento.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro. Uma irmã da vítima, que mora em Goiânia, está vindo para Brasília.



Doraci era conhecida entre colegas e amigos por sua dedicação ao trabalho e pela gentileza no dia a dia. A notícia da morte causou comoção entre funcionários dos Correios e moradores de Sobradinho 2.