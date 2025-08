Tempo seco: DF amanhece com mínima de 13,9 °C e umidade pode chegar a 20%

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (5/8), o Distrito Federal amanheceu sob frio, céu nublado e com ventania. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 13,9 °C às 7h, e a máxima deve bater os 28 °C no decorrer da tarde. Já a umidade fica entre 80% e 20%.

Com o tempo cada vez mais seco, vale se atentar à hidratação, afinal, agosto é uma prova de resistência que envolve alergias, pele ressecada e nariz sangrando. Nos próximos dias, a tendência é de aumento gradativo da temperatura e redução da umidade, para a tristeza dos fãs do frio.

Leia também: Previsão do tempo: DF segue com tempo seco e temperaturas amenas

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se!

