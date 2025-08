Prêmio Candanguinho de Poesia percorre escolas do DF com caravana literária

Com inscrições abertas, o 3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil dá continuidade à sua caravana literária ao longo do mês de agosto, promovendo encontros entre escritores e estudantes da rede pública de ensino. Nesta terça-feira (5/8), a iniciativa chega ao Centro de Ensino Fundamental do Sol Nascente, onde o escritor João Doederlein, conhecido como Aka Poeta, conversará com alunos sobre sua trajetória no universo da literatura. As atividades ocorrem nos turnos da manhã e da tarde.

Nesta sexta-feira (8/8), será a vez do Centro Educacional (CED) São Bartolomeu, em São Sebastião, receber a escritora Priscila Castro. As ações itinerantes têm como objetivo estimular a leitura e a criação poética desde a infância, aproximando crianças e adolescentes da literatura por meio do contato direto com autores.

Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), em parceria com a organização Voar Arte para a Infância e Juventude, o Prêmio Candanguinho é considerado uma das principais iniciativas de incentivo à literatura infantojuvenil no país. A proposta é valorizar a produção autoral de poemas por estudantes de 6 a 17 anos, das redes pública e privada do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF).

Além das apresentações nas escolas, nesta edição, serão selecionados 90 poemas feitos por estudantes para compor uma coletânea dividida em três categorias: crianças (6 a 12 anos), adolescentes (13 a 17 anos) e estudantes com deficiência (6 a 17 anos). Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro — R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil —, além de troféus, livros e publicação dos textos em formatos acessíveis: impresso, digital, Braille e audiolivro.

O projeto também garante acessibilidade durante suas ações e eventos, com tradução em Libras e audiodescrição. Para o coordenador-geral da iniciativa, Marcos Linhares, o prêmio vai além da competição literária. “Levar a literatura até as escolas é uma das formas mais diretas e eficazes de estimular a leitura. Quando um poeta entra na sala de aula, a palavra volta a ter corpo, emoção e sentido”, afirma.

A lista dos finalistas será divulgada em 15 de outubro. A cerimônia de premiação está marcada para 7 de novembro, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional. Ao todo, mil exemplares da coletânea serão impressos e distribuídos gratuitamente a bibliotecas públicas, escolares e comunitárias da região, com o objetivo de fortalecer esses espaços como centros de cultura e formação cidadã.