Adriana Villela publica carta sobre condenação: "Esmagada por uma injustiça profunda"

Em carta divulgada na noite dessa segunda-feira (4/8), a arquiteta Adriana Villela, 61 anos, rompeu o silêncio e se defendeu de sua condenação como mandante do assassinato dos pais, o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela e a advogada Maria Carvalho Mendes Villela, e da empregada doméstica da família, Francisca Nascimento da Silva. No texto, ela diz ser "esmagada por uma injustiça profunda e devastadora". O triplo homicídio, ocorrido em agosto de 2009, ficou conhecido como Crime da 113 Sul.

Nesta terça (5), o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) retoma o julgamento do recurso apresentado pela defesa de Adriana contra a condenação a 61 anos e 3 meses de prisão, proferida em 2019. O STJ também deve analisar o pedido de prisão imediata apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo assistente da acusação. O recurso em análise havia sido interrompido em março deste ano, após pedido de vista do ministro Sebastião Reis Júnior.

Compartilhado com a imprensa pela defesa de Adriana, a carta questiona a investigação da época e cita o ex-porteiro do prédio, Leonardo Alves, como o verdadeiro autor dos assassinatos. No penúltimo parágrafo, a ré ainda enumera situações que dificultaram a resolução do crime, como pistas cruciais desprezadas, evidências "suprimidas por má-fé" e falta de sigilo que, segundo ela, a colocaram diante de uma "sistemática campanha de difamação pública".

O pedido da anulação do julgamento pela defesa de Adriana alega cerceamento de defesa e irregularidades na obtenção de provas utilizadas na acusação. No entanto, segundo o MPDFT, todas as teses de nulidade já foram analisadas e rejeitadas pelo Judiciário em instâncias anteriores. O MP sustenta que a condenação foi embasada em provas robustas e referendada por um júri soberano, e que não há motivos para postergar o cumprimento da pena.

Adriana Villela foi considerada mandante do crime, cometido com agravantes como motivo torpe e uso de meio que dificultou a defesa das vítimas. A expectativa do MPDFT é que o STJ mantenha a condenação e determine a execução provisória da pena. A sessão, que terá início às 14h, será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no Youtube.



































Confira na íntegra o conteúdo da carta aberta:

Por mais de quinze longos anos, o silêncio tem sido a minha fortaleza e, ao mesmo tempo,o meu mais pesado fardo. Mas há um limite para o peso que uma alma pode carregar calada, despedaçada por dentro. Hoje decido romper esse silêncio, pois pesa sobre mim uma acusação hedionda por um crime que jamais cometi. E a dor é imensa porque sou apontada como a algoz daqueles que mais amei na vida, meu sangue, minha essência: meus próprios pais e a querida Francisca. O amor por eles é uma chama que jamais se apagará em mim.

Eu sei, com muita tristeza, que não sou a primeira e, infelizmente, não serei a última a ser esmagada por uma injustiça profunda e devastadora. As páginas da história estão banhadas em lágrimas de vidas inteiras destroçadas pela pressa investigativa, pela espetacularização da notícia ou pela falha judicial. Minha alma chora por cada um que padece inocente, e por aqueles que, cegos pela pressa ou pelo preconceito, contribuem para tanta dor.

Contudo, ainda que as sombras da injustiça insistam em me envolver há mais de quinze anos, a fé teimosa e inabalável na justiça — aquela justiça que meu pai tanto prezava e ensinava — permanece aqui. Ele dedicou sua vida a essa crença e nos incutiu, desde cedo,a importância inegociável da verdade e da justiça. Minha maior angústia, o tormento que rouba meu sono, é imaginar que, de onde quer que estejam, meus pais, que tanto amo eque tanto me amaram, testemunhem o impensável: a própria filha, vilipendiada, condenada pela sua trágica partida. Que estejam em paz onde estiverem; tenho certeza de que, apesar de toda a dor, torcem por esta filha que os ama profundamente e que se recusa a desistir.

Como em qualquer família, nossos laços eram feitos de entendimentos e, por vezes, de desentendimentos. Nada além da naturalidade da convivência humana, de uma vida real e bem vivida. E foi chocante, revoltante, constatar que o principal fato utilizado pela acusação para insinuar uma suposta relação de inimizade entre eu e minha mãe tenha sido uma carta datada de três anos antes dos assassinatos. Uma missiva isolada, arrancada brutalmente de seu contexto, para pintar um cenário geral de discórdia que simplesmente nunca existiu.

Enquanto isso, dezenas de e-mails repletos de carinho, de afeto mútuo, trocados antes e depois da referida data – e que estavam nas mãos da Corvida desde a apreensão do meu computador em 2010 –, foram convenientemente ignorados, deliberadamente varridos para debaixo do tapete. Este modus operandi — o de pinçar evidências que sustentam uma hipótese pré-determinada, em detrimento de tantas outras que indicam o contrário — revela uma grave falha na busca isenta pela verdade, pilar fundamental da justiça. Um caminho que, infelizmente, obscurece a luz sobre o que realmente aconteceu.

Desde 2009, em depoimentos prestados tanto na 1ª Delegacia de Polícia como na Corvida, eu já insistia na investigação de Leonardo Alves, ex-porteiro do prédio e identificado depois, por uma terceira delegacia, como o verdadeiro autor dos assassinatos. Por que eu, suposta mandante do crime, levantaria suspeitas contra um possível comparsa, se isso inevitavelmente me incriminaria? E por que a polícia não o investigou na época como eu sugeri? E por que não se deram ao trabalho de confirmar seu álibi, se sabiam que ele poderia ter motivação clara para roubar e matar meus pais? A ausência de respostas para essas perguntas simples é, por si só, um grito pela verdade.

A tragédia que se convencionou chamar "O Crime da 113 Sul" não se limitou às vítimas do ocorrido; ela se estendeu, cruelmente, a muitos outros inocentes. Corpos e mentes foram violentados pela tortura física e psicológica. Pistas cruciais, que teriam levado à verdadeira resolução, foram convenientemente desprezadas, ativamente silenciadas por autoridades que deveriam proteger a verdade; evidências foram suprimidas por má-fé e, pior, provas foram fabricadas para sustentar uma versão artificialmente criada. Pessoas foram jogadas no cárcere sem a menor base probatória, e o sigilo da investigação, que deveria proteger a integridade de todos, foi seletivamente rasgado para me expor a uma sistemática campanha de difamação pública. Tenho sido terrivelmente injustiçada, mas ainda respiro.

Minhas preces diárias são para que a verdade resplandeça, enfim, e a justiça seja feita. Não me curvarei, não me calarei e não desistirei. Pois esta luta não é apenas por mim, mas pela própria integridade da justiça e para que nenhum inocente passe pelo que tenho passado. Eles podem tentar roubar minha paz, minha dignidade, minha história, mas jamais conseguirão destruir a minha alma, a minha essência. Meus pais, com sua dignidade e amor, certamente esperam que eu enfrente esse desafio com coragem. Eu seguirei de cabeça erguida, por eles e por todos.

Adriana Villela

