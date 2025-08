Albergue em Vicente Pires: moradores são contra e temem aumento da insegurança

Uma manifestação mobilizou cerca de 200 moradores na QNF de Vicente Pires, contra a instalação de um albergue para pessoas em situação de rua na Colônia Agrícola Samambaia. Segundo o grupo, que levantou faixas com dizeres de "albergue aqui não", a decisão de abrir uma casa de acolhimento na região foi tomada de forma unilateral e sem discussão com a comunidade. O protesto ocorreu por volta das 19h dessa segunda-feira (4/8).

Os moradores temem que o local sofra com a mesma sensação de insegurança relatada pelos moradores de Taguatinga, devido à instalação de um Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), conforme divulgado nas redes sociais da Associação de Moradores de Vicente Pires (Amovipe).

Leia também: Primeiro hotel social do DF tem 200 vagas para população em situação de rua

"O Centro POP foi inaugurado em 2013 para oferecer apoio e serviços básicos à população em situação de rua—como alimentação, higiene, atendimento psicossocial e auxílio para reinserção social. Contudo, desde sua instalação, muitos residentes e lojistas relatam que os problemas de furtos, roubos, vandalismo, atentados ao pudor e até invasões a residências aumentaram notavelmente no entorno do equipamento social", diz a postagem, no Instagram.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acionada para acompanhar a situação, a mobilização ocorreu em frente à residência destinada ao acolhimento. "Durante a ocorrência, foi constatado que a energia do imóvel havia sido interrompida em razão de atos de vandalismo. Apesar da tensão inicial, o protesto transcorreu de forma pacífica, sem registro de incidentes", informa a nota da corporação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda de acordo com a PM, ficou acordado que, na manhã desta terça-feira (5), por volta das 9h30, uma reunião será realizada na sede da Administração Regional de Vicente Pires para discutir a possibilidade de realocação da Casa Abrigo para outro endereço.

A reportagem tenta contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) para obter mais detalhes sobre a instalação do albergue na região. A pasta, no entanto, ainda não retornou. O espaço segue aberto para manifestações.