Assaltante de caminhonete morto no Riacho Fundo I tinha extensa ficha criminal

O assaltante de caminhonete morto por um policial militar no Riacho Fundo I, na manhã desta terça-feira (5/8), foi identificado como Gabriel Fellipe Ribeiro Nunes, 26 anos. Segundo a investigação da 27ª Delegacia de Polícia, o suspeito tinha passagens por roubo e tráfico de drogas.

Ruan Matheus Marques de Castro, 26, comparsa preso, tem passagens, também, por roubo e tráfico, além de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e Lei Maria da Penha. Ruan estava com dois mandados de prisão em aberto que, somados, totalizam 15 anos de reclusão. Ambos eram moradores do Gama.

"O objetivo deles era roubar uma caminhonete que seria vendida para pagar uma dívida de tráfico de drogas. Ruan estava devendo drogas que havia perdido durante uma operação da PM no Gama. Em toda a manhã, eles estavam circundando a região da QS 12 atrás desse veículo", afirma o tenente Jadson Assis, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A polícia procura um terceiro suspeito que estaria com os assaltantes em um Fiat Uno branco e conseguiu fugir. O coronel da PM que alvejou Gabriel durante o assalto prestou depoimento e foi liberado. "Entendemos que ele agiu em legítima defesa, usando os meios necessários e moderados que tinha à disposição", explicou o delegado da 27ª DP, Fernando Fernandes.

Ainda segundo o delegado, uma das vertentes da investigação indica que o grupo pode fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes. "Vamos submeter o sobrevivente a depoimentos, bem como apurar os dados do suspeito morto, fazer perícias nos carros recuperados desses crimes e chamar vítimas para fazer reconhecimento. O passo inicial será entrar em contato com a delegacia especializada", detalhou o delegado.

O crime

Por volta das 8h desta terça, dois suspeitos, Gabriel Fellipe Ribeiro Nunes e Ruan Matheus Marques de Castro, tentaram roubar a caminhonete de um coronel da PM, que estava de folga. Ele reagiu e alvejou um deles nas costelas. O outro envolvido tentou fugir, mas foi capturado e se entregou. O crime ocorreu na QS 12, do Riacho Fundo I.

Segundo informações da PMDF e da 27ª DP, a caminhonete do policial começou a apresentar falhas quando ele saía de casa. O coronel foi a uma oficina mecânica nas proximidades, onde foi rendido por dois homens, que o mandaram entregar o celular e ir para o banco de trás. Nesse momento, o militar conseguiu reagir. Um dos suspeitos efetuou um disparo, mas foi alvejado pelo policial. Ambos correram. Gabriel não resistiu e caiu a poucos metros do veículo; Ruan conseguiu fugir, mas foi detido pelo coronel, que o seguiu.

Com os suspeitos, a PM apreendeu um revólver .38, seis munições — uma delas deflagrada, confirmando que o assaltante morto disparou na direção do coronel — um celular roubado e uma mochila com bloqueador de sinal de caminhonete. "Eles usam esse bloqueador para levar a caminhonete a qualquer lugar, mantendo-a em funcionamento, sem cortar o sinal", explicou o o tenente Jadson Assis, da PMDF.