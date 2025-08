Aos 77 anos, aposentada supera resistência e se forma na UnB: "Me sinto mais jovem"

Aos 77 anos, a professora aposentada Valéria Cláudia Laboissieree Ulhoa trocou a cidade de Paracatu (MG) por Brasília, para poder ter uma velhice ao lado da família. Ao chegar na capital, foi inscrita pela filha em um curso da Universidade de Brasília (UnB). No começo, ela não queria fazer, mas acabou amando a experiência.

O curso em questão teve duração de três semestres — um ano e meio — e faz parte do programa Universidade do Envelhecer: UniSER, da UnB, que tem como objetivo fomentar ações educativas e integrativas que ampliem as capacidades e habilidades na vida de idosos. Com estímulo à cidadania, empoderamento e desenvolvimento humano e social.

Ao ser inscrita no curso, Valéria pensou: “Se eu não gostar, eu saio”. Mas a realidade a surpreendeu e ela, hoje, graduou no curso de Educador Político Social em Gerontologia. A professora aposentada, formada em Letras, garantiu mais uma qualificação. Muito além de formações e diplomas, ela garantiu novas amizades — tanto com os colegas de turma, quanto com professores.

Participar de um curso com pessoas com faixa etária semelhante à da professora aposentada e a presença de amizades e aprendizados fizeram com que ela se sentisse mais jovem. “Só vai sair mais jovem com tudo o que aprende e uma nova visão sobre a velhice”, conta.

Algumas das coisas que Valéria aprendeu no curso vão desde os direitos dos idosos, educação financeira, incentivo à consciência sobre o envelhecimento de qualidade até ao simples ato de como organizar e tomar os remédios diariamente, para não causar confusão e dar mais autonomia para os estudantes seniores. “Fazemos passeios, conhecemos os pontos turísticos. Tudo vai para além dos estudos em si”, compartilha.











Depois da experiência surpreendente e que seguiu para um sentido do qual ela não esperava — começou sem expectativas, terminou formada e já ansiosa pela aula da saudade, Valéria recomenda o curso de olhos fechados. “Vale muito a pena. Qualquer pessoa na faixa etária vai gostar. A turma é muito ativa, alegre, fazemos amigos entre nós e com os professores. Aprender coisas que ajudam a envelhecer melhor, com segurança e consciência. E claro, se sentir mais jovem e leve”, finaliza.

Serviço

A UniSER está com as inscrições do curso gratuito de Educador Político Social em Gerontologia abertas até 17 de agosto. Para se inscrever, é necessário ter 45 anos ou mais, disponibilidade para participar das aulas nos polos do Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Águas Claras, Gama, Jardim Botânico e Cruzeiro/Octogonal.

As aulas são presenciais de segunda a sexta, das 14h às 17h, e terão iniciam em 1º de setembro.