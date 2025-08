Começa o Fest Clown! Programação do festival de palhaçaria vai até 10/8

Começou, nessa segunda-feira (4/8), o Sesc Fest Clown, festival de palhaçaria que inclui mais de 30 espetáculos gratuitos, residências, oficinas, atrações internacionais e uma extensa programação voltada para todas as idades que vai até domingo (10/8). O evento contará com apresentações tanto em palcos de rua quanto em teatros do Sesc no Setor Comercial Sul, no Gama, em Taguatinga e em Ceilândia.

Entre segunda-feira (4/8) e sexta-feira (8/8), acontece a residência "O humor do gesto na palhaçaria", com Álvaro Assad no Teatro Sesc Sílvio Barbato. O resultado será apresentado no mesmo teatro no sábado (9/8).

Confira programação completa:

Oficinas

6/8 (9h às 12h) no Sesc Ceilândia:

Firulas musicais com Lucas Ferrai e Kika de Moraes. Uma oficina de musicalização onde serão explorados sons com o corpo, objetos inusitados e instrumentos peculiares. Ritmos, beatbox, escuta ativa e criação coletiva entram em cena para uma experiência sonora.

7 e 8/8 (9h às 12h) no Sesc SCS:

Oficina O Sombrio da Palhaçaria, com palhaço Klaus

7/8 (9 às 12h) no Sesc Ceilândia:

Oficina de Malabarismo Cosmonáutico com Dani Chaves e Juan Quarti. Um convite ao jogo e ao desafio físico, desenvolvendo equilíbrio, coordenação, foco e diversão. Uma abordagem afetuosa e acessível ao universo do malabarismo.

9 e 10/8 (9h às 12h) no Centro Cultural Sesc DF (311/312 Norte):

Oficina de iniciação ao highline, com Matheus ChooseLife e Paloma Hess

9 e 10/8 (9 às 11h) na Praça do Centro Histórico de Planaltina:

Oficina Gira Giro, com Marcella Romar da Companhia CircomVida

9 e 10/8 (9 às 12h) na Lona do Circo 311/312 Norte, próximo ao Centro Cultural Sesc Brasília:

Oficina de acrobacias no solo, com os palhaços Aipim e Uni

Espetáculos

7 de agosto

11h: Cortejo Clown

8 de agosto

12h: Gervásio (ARG) - SCS Praça do Povo

13h: Brincadeiras de Raiz - SCS Praça do Povo

19h: Intervenção Trevolino (DF) - área externa do Sesc Gama

20h: O Circo dos Irmãos Saúde (DF) - Teatro Paulo Gracindo

20h: Picadeiro de Firulas (DF) - Circo 311/312 Norte

21h: Highline Show (EUA-DF) - Teatro Paulo Gracindo





Para ver programação completa, acesse este link.