Festival Sesc Festclown traz ao DF mais de 30 espetáculos gratuitos

Considerado o maior evento de palhaçaria da América Latina, o Sesc Festclown 2025 dá início à 23ª edição. O festival começa nesta quinta-feira (7/8), com um cortejo circense no Setor Comercial Sul, e segue até domingo (10), levando mais de 30 espetáculos de grupos nacionais e internacionais para oito regiões do Distrito Federal.

Ao longo da semana, a magia do circo chega ao Gama, Guará, Ceilândia, Taguatinga Norte, Planaltina, 504 Sul, 311/312 Norte e Setor Comercial Sul. A programação inclui apresentações em espaços públicos e unidades do Sesc, além de atividades formativas e ações sociais em hospitais da rede pública, promovendo o acesso à arte circense em Brasília.

Entre os destaques estão artistas internacionais como o argentino Gervásio, o peruano Inka Clown Show e o espetáculo Highline show, parceria entre Brasil e Estados Unidos. O público brasiliense também poderá assistir a montagens premiadas como A noite dos palhaços mudos (SP), Circus – A nova tournée” (SP) e a intervenção cômica Herolino, o faxineiro (SP).

A abertura simbólica ocorre na quinta com o tradicional Cortejo Clown, que reunirá cerca de 40 grupos de palhaçaria em um desfile performático com pernas de pau, malabares, monociclos e muita irreverência. A concentração será às 12h na unidade Sesc Presidente Dutra.

Além das apresentações artísticas, o Sesc Festclown aposta na formação cultural e na valorização de novos talentos. Oficinas gratuitas de percussão corporal, slackline e técnicas circenses estão sendo realizadas desde segunda-feira (4). Outra ação relevante é a residência artística com o mímico e preparador de elenco Álvaro Assad, que vai orientar um grupo de artistas locais na criação de um espetáculo inédito.

Hospitais também entram na rota do festival. Os palhaços Pepino (DF) e a trupe Roda de Palhaço (RJ) farão intervenções cênicas em unidades como o Hospital da Criança de Brasília, Hospital Materno Infantil, HRAN, Hospital Regional do Paranoá, Gama e Guará, levando momentos de leveza e encantamento a pacientes e profissionais da saúde.

Em 2025, o festival antecipa ainda o espírito do futuro Centro Cultural do Sesc-DF na 512 Norte, onde foi montado um circo no gramado em frente ao prédio. O espaço recebe apresentações diárias com artistas locais e convidados internacionais, em uma prévia do que será o novo polo cultural da capital.

Com um público estimado em milhares de pessoas e abrangendo todas as faixas etárias, o Sesc Festclown reforça Brasília como referência na promoção da cultura popular e das artes de rua. A programação completa está disponível nos canais oficiais do Sesc-DF, com espetáculos indicados para diferentes idades e localidades.

