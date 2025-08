Delegado de Brazlândia recebe título de cidadão honorário na CLDF

A Câmara Legislativa do DF (CLDF) concedeu, na noite desta terça-feira (5/8), título de cidadão honorário de Brasília ao delegado da Polícia Civil (PCDF) Fernando Cocito. A proposta é de autoria do deputado distrital Hemeto (MDB)e reconhece a atuação do policial em operações de grande impacto no combate ao crime organizado e à corrupção.

A justificativa do projeto destaca a trajetória operacional do delegado, destacando operações deflagradas contra organizações criminosas. Um dos destaques mencionados pelo deputado é a operação Hefesto, de 2019, que identificou e prendeu suspeitos de ataques e explosões a caixas eletrônicos de Brasília.

Lotado na 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) desde 2023, Cocito esteve à frente de operações contra traficantes e faccionados moradores da região. O delegado também trabalhou na Delegacia de Combate ao Crime Organizado, de Repressão a Roubos e Furtos, da Criança e do Adolescente e na delegacia de Taguatinga.