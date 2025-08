Vizinhos se unem para expulsar Bolsonaro de condomínio de luxo

Moradores do condomínio Solar de Brasília, localizado em uma área nobre da capital federal, demonstram crescente insatisfação com a presença de Jair Bolsonaro (PL) no local.

Desde que o ex-presidente passou a cumprir prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a rotina do residencial de alto padrão foi drasticamente alterada, gerando desconforto entre os vizinhos.

De acordo com o portal Léo Dias, há moradores cogitando medidas radicais, como solicitar a expulsão de Bolsonaro do condomínio.

O aumento da movimentação nos arredores do residencial, incluindo trânsito intenso e concentração de pessoas em frente aos portões, tem sido motivo de reclamações em grupos de mensagens dos residentes.

O site O Tempo relata que os condôminos expressaram receio de que apoiadores do ex-presidente montem acampamentos na região, o que agravaria ainda mais a situação.

A movimentação no entorno do Solar de Brasília também atraiu manifestações de repúdio. Um trompetista chegou a tocar a marcha fúnebre em frente ao condomínio, em uma ação interpretada como provocação a Bolsonaro e seus simpatizantes.

A residência ocupada por Bolsonaro é alugada e mantida pelo Partido Liberal, partido do qual ele é presidente de honra.