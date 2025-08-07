Dia dos Pais: Mais de 1,7 mil reeducandos deixam presídios no DF

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) informou que 1.758 reeducandos — entre eles, 65 mulheres — serão beneficiados na 5ª saída temporária de 2025, com início nesta quinta-feira (7/8) e retorno previsto até o domingo (10/8). Aqueles que não retornarem na data e no horário determinados serão considerados foragidos e podem perder o direito ao regime semiaberto.

O benefício é previsto pela Portaria 01/2025 da Vara de Execuções Penais (VEP-DF) e contempla detentos do regime semiaberto com autorização para trabalho externo ou saídas temporárias. A VEP estabeleceu nove saídas ao longo deste ano.

A população pode comunicar, de forma anônima, casos de descumprimento do benefício por meio do telefone ou WhatsApp da Polícia Penal do DF: (61) 9 9666-6000.