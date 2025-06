Validade do concurso da Policia Penal do DF é prorrogado até 2027

RP Raphaela Peixoto

O concurso da Polícia Penal do Distrito Federal para a carreira de policial penal teve o seu prazo de validade prorrogado até 22 de agosto de 2027. A informação consta no Diário Oficial distrital desta quinta-feira (26/6). A homologação do certame foi pubicada em agosto de 2023.

Organizado pelo Instituto AOCP, o concurso ofertou 1.779 vagas, das quais 200 oportunidades eram destinadas para a ampla concorrência, 80 para pessoas com deficiência, 80 para candidatos negros; 40 para hipossuficientes; e 779 para formação de cadastro reserva.

Os aprovados e nomeados irão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 5.445. Os novos servidores serão contra sob regime estatutário, no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e exige nível superior.

Concurso Procon-Df também estará válido até 2027

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) prorrogou o prazo de validade do concurso público realizado em 2023 para os cargos da carreira atividades de defesa do consumidor. Agora, o certame seguirá válido até 21 de julho de 2027.

