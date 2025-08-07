DF tem dia seco e com variação de temperatura entre 12° e 29?°C

Bom dia, Brasília. Quinta-feira, 7 de Agosto. Região Lago Oeste / Sobradinho. Sol e Seca - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal deve enfrentar mais um dia típico da estação atual, nesta quinta-feira (7/8). Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada em Brasília foi de 12,4?°C nas primeiras horas da manhã. A máxima pode chegar aos 29?°C no meio da tarde.

A umidade relativa do ar começou o dia em torno de 90%, mas deve cair significativamente ao longo do dia, podendo atingir entre 25% e 20% nas horas mais quentes. Não há previsão de chuva.

A recomendação é reforçar a hidratação e evitar atividades físicas nos períodos de maior calor e baixa umidade.