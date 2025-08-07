Em escola do Jardins Mangueiral, Ibaneis defende regionalização do ensino

A comunidade do Jardins Mangueiral recebeu, de forma simbólica, na manhã desta quinta-feira (7/8), o Centro Educacional Jardins Mangueiral. Em funcionamento desde janeiro, a escola tem 980 alunos com turmas que vão do ensino fundamental I ao ensino médio, além das turmas especiais. O evento contou com as presenças do governador Ibaneis Rocha (MDB), da primeira-dama Mayara Rocha, e da secretária de educação Hélvia Paranaguá.

Ibaneis destacou os avanços na infraestrutura e no acesso à educação no Distrito Federal, com foco na regionalização do ensino. “Tínhamos um grande problema em Brasília, que era o transporte de estudantes para outras regiões. Fizemos um processo de regionalização das escolas para aproximar os alunos de suas famílias”, afirmou.

Ele também anunciou novas obras de mobilidade, como os viadutos do Jardim Botânico e da Ponte de Jacareí, e reforçou o compromisso com a ampliação da rede pública de ensino e saúde. “Queremos nossos jovens cada vez mais preparados para enfrentar o futuro. Estamos entregando escolas, creches e unidades básicas de saúde nos novos bairros, como o Itapuã Park e o Paranoá Parque. Nosso objetivo é garantir que nenhuma criança precise ser transportada para estudar longe de casa”, concluiu.

Hélvia Paranaguá, secretária de Educação destacou a importância da nova unidade escolar e o esforço para descentralizar o atendimento educacional. “Esta é a primeira escola da região que concentra estudantes que antes precisavam ser transportados até outras áreas, como o Plano Piloto e o Gama. Agora, eles podem estudar perto de casa”, afirmou.

Segundo ela, mais três escolas devem ser entregues em breve, duas delas em fase final de obras. A secretária também elogiou o padrão da estrutura. “Antes, as pessoas passavam por uma escola bonita da rede pública e diziam: ‘parece até particular’. Agora, queremos que passem por escolas particulares e digam: ‘parece até pública’. Porque esse é o padrão que estamos oferecendo: escola bem estruturada, bonita e de qualidade”, completou.



