Namorado 'novinho' de Roberta Miranda desabafa sobre dinheiro da cantora

Roberta Miranda, 68 anos, revelou que vive um relacionamento com Daniel Torres, 24, segurança e mecânico que também atua em uma escola na cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Os dois se conheceram em dezembro do ano passado, nos bastidores de um show em São Caetano, Pernambuco. A famosa, entretanto, preferiu manter a relação de forma reservada.

A cantora, que define o vínculo como “um relacionamento moderno”, contou que ainda está em fase de entendimento com o parceiro: “O Daniel e eu ainda estamos conversando e nos entendendo. Por enquanto é um lance”.

Daniel e a fortuna de Roberta Miranda

O romance, no entanto, veio à tona novamente no último fim de semana, quando Daniel foi filmado chegando de van à sua cidade natal após acompanhar um show da artista.

A repercussão do vídeo levou o pernambucano a gravar um recado nas redes sociais confirmando o namoro e afirmando que não tem interesse no dinheiro da cantora.

“Olá, gente. Aqui é o Daniel Torres, namorado da Roberta Miranda. Eu ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão que houve. Não é porque eu tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela”, iniciou ele.

No mesmo vídeo, ele destacou que mantém sua rotina profissional: “Tenho minha vida, meu trabalho, de mecânico, na escola... Inclusive, estou aqui na escola agora. As pessoas acham que, por você estar com uma pessoa famosa, tem que usufruir dos bens dela. Não. Essa não é a minha vida”.

Segundo Roberta, a decisão de voltar para casa por conta própria partiu do namorado: “Ele me disse que precisava voltar na moto que o levou ao show”.



