InícioCidades DF
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

"Homem sem coragem usa violência como escudo", diz Celina sobre empresário que espancou mulher no elevador

Caso foi exposto por câmeras de segurança de prédio no Guará, que mostram momento em que o homem agride a vítima em elevador

"É absurdo o nível da escalada da violência contra nossas mulheres, mas, aqui no DF, nós não deixaremos passar impune, declarou a vice-governadora. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A vice-governadora Celina Leão (PP-DF) se manifestou sobre o caso de violência doméstica flagrado por câmeras de segurança de edifício no Guará II. O caso aconteceu nesta semana passada e veio a público após imagens do prédio mostrarem momento em que o homem, identificado como Cleber Lúcio, agrediu a companheira com socos dentro do elevador. 

O agressor foi preso na quarta-feira (7/8) após operação de busca e apreensão expedida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A Polícia Civil prendeu Cleber em flagrante por porte ilegal de duas armas de fogo e 500 munições

"É absurdo o nível da escalada da violência contra nossas mulheres, mas, aqui no DF, nós não deixaremos passar impune", declarou a vice-governadora. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em postagem nas redes sociais, Celina classificou o culpado como "um homem sem coragem que usa a violência como um escudo". "Ele não merece nada além do peso da lei e do repúdio da nossa sociedade", afirmou. A vice-governadora lembrou que o caso aconteceu no dia em que a Lei Maria da Penha completou 19 anos e aproveitou a ocasião para deixar um recado para as mulheres: "Não silenciem diante de qualquer ameaça ou agressão. Procurem ajuda imediatamente e denunciem". 

A vítima permanece internada após a agressão. Segundo o delegado Marcos Loures, da 4ª Delegacia de Polícia, que cuida do caso, a mulher não prestou queixa, mas a investigação deve seguir em função da gravidade das provas. A Polícia aguarda a saída dela do hospital para solicitar depoimento e o prontuário médico, que deve ser enviado pelo hospital.

Saiba Mais

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 08/08/2025 06:33
x