"Homem sem coragem usa violência como escudo", diz Celina sobre empresário que espancou mulher no elevador

A vice-governadora Celina Leão (PP-DF) se manifestou sobre o caso de violência doméstica flagrado por câmeras de segurança de edifício no Guará II. O caso aconteceu nesta semana passada e veio a público após imagens do prédio mostrarem momento em que o homem, identificado como Cleber Lúcio, agrediu a companheira com socos dentro do elevador.

O agressor foi preso na quarta-feira (7/8) após operação de busca e apreensão expedida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A Polícia Civil prendeu Cleber em flagrante por porte ilegal de duas armas de fogo e 500 munições.

"É absurdo o nível da escalada da violência contra nossas mulheres, mas, aqui no DF, nós não deixaremos passar impune", declarou a vice-governadora.

Em postagem nas redes sociais, Celina classificou o culpado como "um homem sem coragem que usa a violência como um escudo". "Ele não merece nada além do peso da lei e do repúdio da nossa sociedade", afirmou. A vice-governadora lembrou que o caso aconteceu no dia em que a Lei Maria da Penha completou 19 anos e aproveitou a ocasião para deixar um recado para as mulheres: "Não silenciem diante de qualquer ameaça ou agressão. Procurem ajuda imediatamente e denunciem".

A vítima permanece internada após a agressão. Segundo o delegado Marcos Loures, da 4ª Delegacia de Polícia, que cuida do caso, a mulher não prestou queixa, mas a investigação deve seguir em função da gravidade das provas. A Polícia aguarda a saída dela do hospital para solicitar depoimento e o prontuário médico, que deve ser enviado pelo hospital.