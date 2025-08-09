DF está sob alerta amarelo para baixa umidade neste sábado

Bom dia, Brasília! Região do Lago Oeste amanhece sob sol e tempo aberto - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, brasiliense! O 'sabadão' chegou com céu parcialmente nublado e previsão de dia quente e abafado. A seca, típica de agosto, coloca o Distrito Federal sob alerta amarelo, indicando perigo potencial para a baixa umidade, que deve bater os 20% durante a tarde. Já a máxima pode chegar aos 65%.

Apesar da sensação de deserto e dos termômetros que podem bater até 32?°C, a mínima, nesta manhã, foi de 10?°C, na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana será de calor, poucas nuvens durante o dia e céu encoberto à noite. As temperaturas mínimas devem subir e a umidade, deve manter-se baixa.

Com o tempo cada vez mais seco, vale se atentar à hidratação, afinal, este período é uma prova de resistência que envolve alergias, pele ressecada e nariz sangrando. A fim de prevenir as infecções respiratórias, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se e bom fim de semana!

