Policiais penais evitam feminicídio durante fiscalização de saidão

Policiais encontraram o suspeito tentando fugir após golpear a vítima no abdômen - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Policiais penais do Distrito Federal prenderam, na noite desta sexta-feira (8/8), um homem que atacava a companheira com uma faca no meio da rua, no Recanto das Emas. A equipe fazia a fiscalização de apenados beneficiados com a saída temporária na quadra 406 quando foi alertada por uma testemunha sobre a tentativa de feminicídio.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito tentando fugir após golpear a vítima no abdômen. Ele foi imediatamente imobilizado e detido. Segundo a Polícia Penal, a reação rápida impediu que novos golpes fossem desferidos.

O Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB) acionou reforço da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A vítima, consciente e em estado estável, recebeu atendimento no local e foi levada para o hospital.

O agressor foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde permanece preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.