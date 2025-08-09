InícioCidades DF
Mulher e criança são atropeladas no Pôr do Sol, em Ceilândia

Atropelamento ocorreu na manhã deste sábado, na quadra 7 do Pôr do Sol. A mulher, mãe da criança, foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia

Quatro bombeiros atendem mulher estendida no chão, em parada de ônibus no Pôr do Sol, Ceilândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Quatro bombeiros atendem mulher estendida no chão, em parada de ônibus no Pôr do Sol, Ceilândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste sábado (9/8), uma mulher, de 33 anos, e uma criança — cuja idade e sexo não foram divulgados — foram atropeladas na quadra 7 do Setor Habitacional Pôr do Sol, região de Ceilândia. O motorista permaneceu no local do sinistro de trânsito

Após o atropelamento, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF) atenderam a mãe, que apresentava dores nas costas, mas estava consciente, orientada e estável. Foi realizado o protocolo de atendimento a trauma e, posteriormente, ela foi transportada ao Hospital Regional de Ceilândia.

A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médio de Urgência (SAMU) e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local. 

Também nesta manhã, um motociclista ficou gravemente ferido após envolver-se em uma colisão com um veículo no Morro Azul, em São Sebastião. Ele foi encaminhado ao Hospital de Base com traumatismo cranioencefálico e suspeita de fratura na perna. 

Por Letícia Mouhamad
postado em 09/08/2025 12:03
