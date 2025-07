Sete pessoas foram presas com armas e drogas no Setor Central do Gama, durante uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A ação foi realizada na manhã desta segunda-feira (14/7) nos arredores do terminal rodoviário e resultou na apreensão de facas, drogas, dinheiro em espécie e outros objetos de procedência suspeita.

A operação teve como alvo uma área nos fundos de um chaveiro, que foi identificada pelo serviço de inteligência da PM como um ponto de concentração de atividades criminosas. No local, os policiais encontraram 19 facas, um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão, uma porção de maconha, R$ 205 em dinheiro e seis celulares.

Os criminosos foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia, onde permanecem sob investigação. A identidade dos envolvidos não foi divulgada e o material apreendido durante a operação foi entregue às autoridades para perícia. A operação foi motivada por uma série de furtos a comércios e pedestres na região.