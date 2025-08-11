Mais de 320 hectares queimados no DF durante o fim de semana

Fogo descontrolado ameaça flora e fauna nativas em áreas de preservação no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Entre sexta-feira (8/8) e domingo (10/8), foram registradas 224 ocorrências de incêndio em vegetação, que destruíram 316,38 hectares no DF, segundo registros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Na sexta-feira, foram 48 registros (38,74 hectares queimados). No sábado (9/8), o número subiu para 68 (103,11 hectares). O domingo (10/8) foi o dia mais crítico, com 108 ocorrências e 174,53 hectares atingidos pelo fogo.

O CBMDF reforça que os dados se referem apenas a incêndios em vegetação, excluindo queimadas programadas ou focos em lixo, entulho e outros materiais. A corporação também lembra a importância da prevenção: evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos, não descartar bitucas de cigarro em áreas secas e manter aceiros em propriedades rurais.

Em caso de incêndio, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e não tentar combater as chamas sem preparo ou equipamento adequado.