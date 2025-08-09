Vídeo: Mulher é agredida e jogada de carro em movimento em Formosa

O agressor, possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e perturbação do sossego, pode enfrentar até 7 anos de prisão - (crédito: material cedido)

Uma jovem de 20 anos foi brutalmente agredida e arremessada para fora de um carro em movimento, na madrugada deste sábado (9/8), em Formosa. Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor desferiu vários socos no rosto da vítima antes de empurrá-la para fora do veículo, na Avenida Isper Gebrim, no bairro Formosinha. Veja:

Segundo a Polícia Militar (PMGO), o suspeito, de 26 anos, fugiu logo após o crime, mas foi localizado minutos depois em um apartamento nas proximidades. Ele se trancou no imóvel, obrigando os policiais a arrombarem a porta para efetuar a prisão. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, foi algemado e conduzido à delegacia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Testemunhas relataram que, por volta das 5h, receberam mensagens de socorro enviadas pela vítima. Ao chegarem ao local, viram que ela estava dentro do carro com o agressor. Durante o trajeto, próximo ao restaurante “Franguinho na Panela”, ele teria passado a insultá-la, chamando-a de “vagabunda” e “puta”.

Leia também: Mulher e criança são atropeladas no Pôr do Sol, em Ceilândia



Em seguida, desferiu três socos contra o rosto da jovem e a empurrou para fora do veículo em movimento. Ela caiu próxima ao meio-fio, perdeu a consciência e foi socorrida por pessoas que estavam nas imediações.

Mulher de 20 anos é agredida e jogada de carro em movimento (foto: material cedido)

O delegado Yasser Martins, responsável pela investigação, informou que o homem foi autuado por lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, ameaça, injúria e violência psicológica. “Ele pode pegar a pena máxima de sete anos”, afirmou.

Leia também: Mulher agredida em elevador no Guará tentava fugir para casa de amiga antes do crime



As apurações indicam que a vítima já havia registrado ocorrência contra o suspeito em junho deste ano, solicitando medidas protetivas. Contudo, no dia 4 de agosto, pediu a revogação da proteção, alegando que o relacionamento havia melhorado.

O agressor possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e perturbação do sossego. Ele permanece preso e responderá no âmbito da Lei Maria da Penha.

