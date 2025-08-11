InícioCidades DF
SEGURANÇA PÚBLICA

Taxa de homicídios na capital dos EUA é quase quatro vezes maior que a de Brasília

Em 2024, Brasília registrou cerca de 6,9 homicídios por 100 mil habitantes, menor índice desde 1977. No mesmo período, a taxa de Washington D.C. foi de 27

Brasília apresenta menor índice de homicídio desde 1977 - (crédito: Arthur Dias)
No mesmo discurso em que cita Brasília como exemplo de capital violenta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou que Washington D.C., sede do governo norte-americano, enfrenta índices de homicídio muito mais altos que os da capital brasileira. 

Em discurso na Casa Branca, nesta segunda-feira (11/8), Trump usou dados falsos para classificar Brasília na lista de "capitais violentas". A taxa de homicídio na capital brasileira é muito menor do que a das capitais latinas citadas por Trump — como Cidade do Panamá (Panamá), Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México) e San José (Costa Rica) —, e menor até mesmo que a da capital norte-americana. 

De acordo com o Atlas da Violência, Brasília teve, em 2023, 347 homicídios. Considerando a população estimada de 2,81 milhões de habitantes, a taxa foi de 12,3 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Já Washington registrou 274 homicídios no mesmo período, mas com uma população muito menor, cerca de 687,3 mil habitantes, resultando em 39,9 mortes por 100 mil moradores.

Em 2024, a diferença se manteve. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), o Distrito Federal contabilizou 207 homicídios, o menor número desde 1977, com taxa de 6,9 por 100 mil habitantes. No mesmo ano, o Departamento de Polícia Metropolitana (MPD) registrou cerca de 180 homicídios em Washington, taxa aproximada de 27 por 100 mil habitantes. 

A taxa de homicídios é calculada a partir do número de assassinatos dividido pela população e multiplicado por 100 mil. Por ter população menor, Washington apresenta índices mais elevados mesmo quando o total de homicídios não supera o registrado no Distrito Federal.

 

Giovanna Sfalsin

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 11/08/2025 18:54
