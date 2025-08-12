InícioCidades DF
sinistro de trânsito

Caminhão capota após cair em ribanceira na DF-290, em Santa Maria

Imagens compartilhadas pelo Corpo Bombeiros mostram o veículo Mercedes-Benz bastante danificado, com a parte frontal e a carroceria destruídas. O caminhão estava sem carga

Caminhão Mercedes-Benz, de cor laranja, tombado em ribanceira - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Caminhão Mercedes-Benz, de cor laranja, tombado em ribanceira - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhoneiro de 63 anos envolveu-se em uma capotagem na DF-290, em Santa Maria, na manhã desta terça-feira (12/8). Imagens compartilhadas pelo Corpo Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram o veículo Mercedes-Benz, de cor laranja, bastante danificado, com a parte frontal e a carroceria destruídas. O caminhão estava sem carga.

No local do sinistro de trânsito, a equipe de socorro atendeu ao condutor do caminhão, que já se encontrava fora do veículo. Ele foi atendido pelos militares e transportado, consciente e orientado, para o Hospital Regional de Santa Maria, apresentando um corte na mão direita. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar ficou responsável pelo local. 

  • Viatura do Corpo de Bombeiros parada na DF-290, em Santa Maria
    Viatura do Corpo de Bombeiros parada na DF-290, em Santa Maria Divulgação/CBMDF
  • Caminhão Mercedes-Benz, de cor laranja, tombado em ribanceira
    Caminhão Mercedes-Benz, de cor laranja, tombado em ribanceira Divulgação/CBMDF
  • Caminhão Mercedes-Benz tombado e com os pneus danificados
    Caminhão Mercedes-Benz tombado e com os pneus danificados Divulgação/CBMDF
  • Caminhão Mercedes-Benz, de cor laranja, tombado em ribanceira
    Caminhão Mercedes-Benz, de cor laranja, tombado em ribanceira Divulgação/CBMDF

Na segunda (11/8), um caminhão saiu da pista e deixou o motorista ferido na DF-205, próximo à fábrica da Ciplan, sentido Fercal. Quando o socorro chegou, encontrou o condutor, 53, consciente, porém desorientado, com sangramento na cabeça. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 12/08/2025 11:39
x