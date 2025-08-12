Caminhão capota após cair em ribanceira na DF-290, em Santa Maria

Um caminhoneiro de 63 anos envolveu-se em uma capotagem na DF-290, em Santa Maria, na manhã desta terça-feira (12/8). Imagens compartilhadas pelo Corpo Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram o veículo Mercedes-Benz, de cor laranja, bastante danificado, com a parte frontal e a carroceria destruídas. O caminhão estava sem carga.

No local do sinistro de trânsito, a equipe de socorro atendeu ao condutor do caminhão, que já se encontrava fora do veículo. Ele foi atendido pelos militares e transportado, consciente e orientado, para o Hospital Regional de Santa Maria, apresentando um corte na mão direita. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar ficou responsável pelo local.











Na segunda (11/8), um caminhão saiu da pista e deixou o motorista ferido na DF-205, próximo à fábrica da Ciplan, sentido Fercal. Quando o socorro chegou, encontrou o condutor, 53, consciente, porém desorientado, com sangramento na cabeça. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

