PM apreende espingarda, silenciador e munições na Fercal e no Itapoã

Uma espingarda calibre .22, um silenciador e 64 munições foram apreendidos na Fercal pelo Tático Operacional Rodoviário (TOR), que também encaminhou um homem, autuado por porte ilegal de arma de fogo, a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II). No Itapoã, dois suspeitos, de 26 e 19 anos, foram presos por posse ilegal de munição de calibre restrito e tráfico de drogas. Os dois casos ocorreram na noite desta segunda-feira (11/8).

No Itapoã, a ação começou após militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) receberem informações do serviço de inteligência da Polícia Militar, que indicaram movimentação típica de tráfico em um apartamento na Avenida Comercial Del Lago, no Condomínio Fazendinha I. Os policiais abordaram um jovem de 19 anos no local e encontraram uma porção de maconha. Ele admitiu ter comprado a droga minutos antes do imóvel ser monitorado.

Drogas, celulares e munições sobre viatura da Polícia Militar do DF (foto: Divulgação/PMDF)

No apartamento, os agentes encontraram o segundo suspeito, 26, e apreenderam um tablete de maconha; duas porções médias e sete pequenas da mesma droga; quatro munições calibre 12; cinco munições calibre 9mm; uma balança de precisão; quatro celulares; um notebook; duas facas; dois rolos de papel filme e R$ 584,00 em espécie.

Os dois envolvidos foram conduzidos à 6ª DP (Paranoá), onde responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de calibre restrito.

