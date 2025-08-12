Jovens eleitos tomam posse no Conselho de Juventude do DF

As eleições contaram com 19 candidatos e mais de 400 votos válidos - (crédito: Reprodução/Youtube)

Por Junio Silva

Nessa terça-feira (12/8), a Secretaria de Estado da Família e Juventude (SEFJ) deu posse a seis jovens eleitos para o Conselheiro de Juventude do Distrito Federal (Conjuve-DF). O evento também reuniu representantes do Governo do Distrito Federal e da sociedade civil.

Os novos integrantes do Conjuve têm entre 16 e 29 anos e atuarão junto a outros 12 representantes designados pelo governador do DF, Ibaneis Rocha, e representantes indicados pela sociedade civil. Com mandatos de dois anos e sem remuneração, os jovens participarão da proposição de políticas públicas, promovendo o diálogo entre a juventude do Distrito Federal e o poder público.

O secretário de Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, relembrou a mobilização pela aprovação do Estatuto da Juventude no Congresso Nacional, em 2013, e os primeiros anos do Conselho. "Quando assumimos a SEFJ tínhamos o desafio de ressignificar o Conjuve e, nisso, nós inovamos", afirma ao lembrar que essa é a primeira eleição de conselheiros a partir do voto da sociedade civil desde a criação dos Conselhos, em 2013.

“A juventude precisa de orçamento e atenção do Estado, principalmente na geração de oportunidades”, declara o secretário. “Essa é a população mais atingida pelo desemprego e a violência”, completa.

As eleições contaram com 19 candidatos, um colégio eleitoral com 2.044 jovens inscritos e mais de 400 votos válidos. A votação teve o comparecimento de 23% do eleitorado inscrito.

Daniel Kennedy, um dos seis conselheiros eleitos, classifica a tomada de posse como um evento histórico na representação dos jovens do Distrito Federal. “Nós estamos aqui em nome de uma juventude ativa e que tem espaço”, declara. “Representamos uma juventude do presente que constrói o futuro."