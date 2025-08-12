Empresário que espancou mulher em elevador é indiciado por "gato" de energia

ele espancou mulher com dezenas de socos em elevador - (crédito: Material cedido ao Correio)

O empresário Cléber Lúcio Borges, 55 anos, preso por agredir brutalmente a companheira dentro de um elevador, foi indiciado pela terceira vez pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Dessa vez, os policiais identificaram o desvio de energia elétrica no depósito de móveis de propriedade do agressor, localizado no Setor Habitacional Bernardo Sayão.

Cléber está preso desde 6 de agosto, quando foi alvo de uma operação da 4ª Delegacia de Polícia (Guará). Cinco dias antes, câmeras do circuito interno de um prédio do Guará registraram fortes cenas de violência praticada por ele contra a companheira. As imagens serviram de prova para o indiciamento do autor no âmbito da Lei Maria da Penha. A Justiça manteve a preventiva do empresário.

Nesta terça-feira (12/8), a PCDF divulgou o terceiro indiciamento contra Cléber. Segundo as investigações, os policiais comprovaram uma denúncia de furto de energia elétrica no depósito de móveis do empresário. As equipes foram ao local junto aos peritos do Instituto de Criminalística e da Neoenergia e constataram as informações. Desse modo, Cléber foi indiciado.