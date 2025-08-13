Mega-Sena: seis apostas do DF acertam a quina e levam R$ 40 mil cada

Chegou a hora de marcar os números e tentar a sorte! A Caixa Econômica Federal realizou, nessa terça-feira (12/8), o sorteio das seis dezenas do concurso 2900 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertasse todas as seis dezenas era de R$ 39.295.966,90, mas não houve sortudo. Acumulada, a bolada foi para R$ 47 milhões, que pode sair no próximo sorteio, nesta quinta (14/8), a partir das 20h.

No Distrito Federal, seis apostas acertaram a quina e devem levar para casa R$40.487,59 cada. As loterias onde os sortudos apostaram ficam em Taguatinga, na Loteria M Norte, Loteria do Bicalho e Nenens Chopp; no Plano Piloto, na Loteria Conjunto Nacional; e em Vicente Pires, na lotérica Palácio da Sorte. Um dos jogos foi feito pela internet. No entorno, em Águas Lindas de Goiás, uma aposta também acertou a quina.

O concurso 2900, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo , sorteou os números 33, 50, 54, 55, 59 e 60. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral.

Como apostar na Mega

O responsável por acertar os seis números sorteados recebe milhões da Mega-Sena . Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para levar o prêmio total, os seis números do volante precisam ser acertados. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como receber o prêmio

O pagamento de prêmios de apostas realizadas pelo Internet Banking CAIXA, independentemente do valor, deve ser feito nas agências da CAIXA. O resgate pode ser feito pelo titular indicado no comprovante de aposta ou por seu procurador, mediante apresentação de comprovante de identidade com CPF e o recibo da aposta emitido pelo Internet Banking CAIXA.